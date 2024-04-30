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Украина начала обстрел села в Белгородской области

РСЧС: ВСУ ведут обстрел села Муром в Белгородской области

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Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреливают село Муром в Шебекинском районе Белгородской области. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона со ссылкой на данные еединой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).

Местных жителей призвали спуститься в подвалы и другие укрытия.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков предупредил жителей Белгорода и Белгородского района о ракетной опасности. Он попросил граждан не подходить к окнам и укрыться в помещениях со сплошными стенами. Тех, кто находится на улице, Гладков призывал как можно скорее ее покинуть.

Утром 30 апреля Минобороны РФ сообщило об уничтожении расчета украинских беспилотников рядом с Белгородской областью. По данным ведомства, позиции ВСУ выявил экипаж боевой машины БМП-3, которому и удалось поразить позицию украинских войск.

Ранее «Газета.Ru» перечислила пять правил выживания в Белгороде.

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Обстрелы Белгородской области
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