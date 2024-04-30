Поиск запчастей для оружия НАТО обернулся кошмаром для ВСУ

Страны НАТО поставили Киеву большую часть из 200 различных систем вооружения, при этом подбор запчастей к ним обернулся кошмаром для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ).

Как отмечает американское издание, такая «сборная солянка обернулась кошмаром для Украины». Солдатам ВСУ пришлось искать запасные части для многих из этих систем.

Газета приводит в пример ситуацию с самыми распространенными артиллерийскими снарядами НАТО калибра 155 мм. Председатель Военного комитета альянса адмирал Роберта Бауэра рассказал, что производятся 14 различных вариантов таких боеприпасов. Некоторые из них не подходят к определенным пусковым установкам, в то время как другие могут подойти, но их не распознает программное обеспечение системы.

29 апреля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что победа российских войск и президента РФ Владимира Путина в конфликте на Украине будет очень дорого стоить Североатлантическому альянсу.

Руководитель организации добавил, что НАТО заплатит наибольшую цену в случае победы РФ в украинском конфликте. В подобной ситуации странам — членам Североатлантического альянса придется выделить «невероятно большое количество денег» и инвестировать их в свою безопасность.

29 апреля украинский лидер Владимир Зеленский в ходе совместной пресс-конференции с Йенсом Столтенбергом заявил, что НАТО не выполнил два важных пункта по поддержке армии страны.

Ранее в НАТО оценили риск нападения России на альянс.