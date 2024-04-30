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У Volkswagen резко снизилась прибыль

Прибыль концерна Volkswagen снизилась на 20%

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Volkswagen

Прибыль немецкого автоконцерна Volkswagen по итогам I квартала 2024 года снизилась на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщается в релизе Volkswagen.

Операционная прибыль Volkswagen за январь-март 2024 года составила 4,59 млрд евро (₽449,9 млрд) против 5,75 млрд евро (₽563,7 млрд) в тот же период 2023-го. Операционная рентабельность концерна снизилась до 6,1% против 7,5% годом ранее.

За I квартал 2024 года концерн реализовал в мире 2,1 млн автомобилей, что на 2% меньше, чем годом ранее. Рост продаж машин зафиксирован только в Южной Америке и Азиатско-Тихоокеанском регионе — на 19% и 2% соответственно. В Северной Америке продажи Volkswagen упали на 10%, в Европе и остальных странах мира — на 5%.

Ранее стало известно, что бренд «Москвич» попал в десятку лидеров российского автомобильного рынка.

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