Экс-солистка «Комбинации» подает в суд за кражу своего голоса

Бывшая солистка группы «Комбинация» Алена Апина возмутилась, что коллектив Russian Girls использует ее голос на бэк-вокалах своих песен. Об этом артистка рассказала в программе «Ты не поверишь!».

«Благодаря нашим голосам они стали популярными. Я молчала, потому что меня ввели в заблуждение. Виталий Алексеевич сказал, что существует закон, который говорит о том, что авторское право не имеет никакой юридической силы, если это было создано до 91-го года», — возмутилась Апина.

Она уточнила, что коллектив обманул композитор Виталий Окороков, заявивший, что отдал Russian Girls песни на безвозмездной основе. Апина уверена, что Окороков все это время получал дивиденды с песен «Комбинации». Певица призналась, что последней каплей для нее стало то, что композиция группы появилась в нашумевшем сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», но исполнительницы не получили за это никаких денег.

Теперь Алена Апина и Татьяна Иванова подают в суд, «чтобы добиться справедливости». Окороков, в свою очередь, уверен, что женщины проиграют, так как за ним стоит музыкальный лейбл и 50 юристов.

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