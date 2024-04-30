Запад больше не может скрывать правовой беспредел Украины. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета Андрей Климов, комментируя решение Киева о приостановке некоторых пунктов Конвенции о правах и свободах человека.

«Почему сие заявлено из Киева не 10 лет назад, а только сейчас? А как расценить жертв 10-летних и непрерывных обстрелов ВСУ гражданского населения Донбасса? Видимо, у западной империи лжи более не получается скрывать киевский правовой беспредел», — написал он.

30 апреля советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются спешно покинуть позиции в поселке Керамик под Авдеевкой, бросая раненых сослуживцев.

В этот же день издание Berliner Zeitung писало, что потеря Вооруженными силами Украины позиций около населенного пункта Очеретино вызвала бурные дискуссии внутри Украины, Киев ищет виноватых.

Ранее в США рассказали, когда может произойти крах обороны ВСУ.