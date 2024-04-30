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Стало известно, почему Запад поставляет Украине недостаточно помощи

Дескайар: Запад не дает Киеву достаточно помощи из-за страха перед РФ

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Страны Запада осознанно не предоставляют Вооруженным силам Украины (ВСУ) исчерпывающую помощь, поскольку боятся развертывания боевых действий с РФ. Об этом в беседе с испанским изданием La Vanguardia экс-глава Национального разведывательного центра Испании Хорхе Дескайар.

«Украине дают необходимые инструменты для защиты, но эти инструменты не для победы, потому что они (страны Запада – прим. ред.) не хотят спровоцировать третью мировую войну. Поражение России было бы очень серьёзным. И победившая Россия тоже», - отметил он.

По оценке Дейскайара, наиболее вероятным сценарием урегулирования украинского кризиса может стать «перемирие по корейскому типу». «Я не думаю, что кто-то из них в состоянии одержать быструю и решительную победу», - отметил он.

До этого газета Wall Street Journal писала, что наступление вооруженных сил РФ на Украине может привести к обрушению обороны ВСУ на некоторых направлениях фронта в 2024 году.

Ранее в США заявили о приближении финального поражения ВСУ.

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