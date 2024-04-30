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В зоне СВО открыли предприятие по ускоренной поставке перспективных дронов

Минобороны России: в зоне СВО организовали производство дронов и средств связи

Предприятие по ускоренной разработке и поставке перспективных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в войска организовали в одном из тыловых полигонов в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«На одном из новых полигонов в тыловой зоне проведения СВО организована разработка и апробация перспективных БПЛА с учетом опыта спецоперации, а также средств связи и портативных детекторов дронов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что разрабатываемые БПЛА могут применять широкий спектр различных типов боеприпасов, а также оборудованы средствами ведения разведки днем и ночью в простых и сложных погодных условиях.

29 апреля российские войска уничтожили группу операторов беспилотников и самоходную артиллерийскую установку (САУ) Вооруженных сил Украины.

До этого издание Wall Street Journal написало, что Украина на фоне неудач на фронте и ряда проблем в Вооруженных силах Украины (ВСУ), связанных с нехваткой боеприпасов и личного состава, делает ставку на применение беспилотников дальнего радиуса действия для ударов по территории РФ и ее энергетическим объектам.

28 апреля НПО машиностроения оформило патент на беспилотник с турбореактивным двигателем, который отличается от аналогов улучшенными летными характеристиками.

Ранее оператор БПЛА исключил урон гражданским в Харьковской области.

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Операция на Украине
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