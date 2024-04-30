Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

BMW вложит миллиарды в завод в Китае

BMW инвестирует $2,8 млрд в модернизацию своего завода в Китае

close
100%
Павел Бедняков/РИА «Новости»

Немецкий автоконцерн BMW направит $2,8 млрд на модернизацию своего завода в Шэньяне на северо-востоке Китая, сообщает агентство «Синьхуа».

«Запланированные инвестиции подчеркивают не только нашу уверенность в долгосрочных экономических перспективах Китая, но и в инновационных возможностях наших китайских партнеров», — заявил председатель правления BMW Оливер Зипсе.

В последние годы BMW активно увеличивает свои инвестиции в Китай, где находится крупнейшая производственная база группы в мире. В прошлом ноябре концерн завершил строительство главного корпуса нового завода по производству аккумуляторов в Шэньяне. На него ушло порядка $1,38 млрд.

По итогам 2023 года BMW поставила на китайский рынок более 820 тыс. автомобилей.

До этого россиян предупредили, что получить кредит наличными и автозайм с 1 июля 2024 года станет сложнее.

Ранее стало известно, о каких опциях в автомобилях мечтают россияне.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами