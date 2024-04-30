Во Владивостоке произошла массовая драка

Полиция Владивостока проводит проверку по факту массовой драки произошедшей в районе набережной Спортивной гавани. Об этом сообщает агентство PrimaMedia.

Как рассказали в управлении МВД России по Приморскому краю, в дежурную часть отдела полиции Фрунзенского района города поступило сообщение о массовой драке в районе набережной. Число участвовавших в драке не приводится. Некоторые из пострадавших обратились за помощью в медицинские учреждения. В социальных сетях распространяется информация, что один из участников потасовки получил тяжелые травмы. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

До этого сообщалось, что сотрудники полиции задержали троих участников конфликта в Ростове-на-Дону, в результате которого пострадали два человека, в том числе участник спецоперации. В местных Telegram-каналах появилась информация об избиении ветерана СВО и его супруги. Как сообщили в полиции, инцидент произошел в микрорайоне Суворовском. У женщины диагностировали перелом ноги, ушибы головы, груди и поясницы, у мужчины — множественные ушибы лица.

Ранее во Владикавказе участковый не смог остановить драку глухих, не услышавших его замечания.