Площадь пожара в Раменском возросла

Площадь пожара на складе с полиэтиленом в поселке Агрохим в Раменском районе Московской области возросла с 2 тыс. до 2,3 тыс. кв. м. Об этом сообщает прокуратура Московской области в своем Telegram-канале.

Причины возгорания установит пожарно-техническая экспертиза. Контролирует установление всех обстоятельств пожара прокуратура Раменского района.

Отмечается, что огонь распространился на производственное здание и открытую площадку. В ликвидации пожара принимают участие около 70 специалистов и 22 единицы техники.

Позднее МЧС сообщило о локализации пожара и ликвидации открытого горения.

До этого МЧС сообщило, что склад с полиэтиленом горит на 2 тыс. кв. м в Раменском.

В ведомстве также уточнили, что из здания самостоятельно эвакуировались 30 человек.

Ранее спутниковые снимки помогли оценить влияние бобров на борьбу с пожарами.