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Площадь пожара в Раменском возросла

Прокуратура сообщила, что площадь пожара в Раменском возросла до 2,3 тыс. кв. м

Площадь пожара на складе с полиэтиленом в поселке Агрохим в Раменском районе Московской области возросла с 2 тыс. до 2,3 тыс. кв. м. Об этом сообщает прокуратура Московской области в своем Telegram-канале.

Причины возгорания установит пожарно-техническая экспертиза. Контролирует установление всех обстоятельств пожара прокуратура Раменского района.

Отмечается, что огонь распространился на производственное здание и открытую площадку. В ликвидации пожара принимают участие около 70 специалистов и 22 единицы техники.

Позднее МЧС сообщило о локализации пожара и ликвидации открытого горения.

До этого МЧС сообщило, что склад с полиэтиленом горит на 2 тыс. кв. м в Раменском.

В ведомстве также уточнили, что из здания самостоятельно эвакуировались 30 человек.

Ранее спутниковые снимки помогли оценить влияние бобров на борьбу с пожарами.

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