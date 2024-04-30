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Экс-премьер Украины рассказал, при каких условиях страна достигнет «спокойного развития»

Азаров: основа спокойного развития Украины состоит в нейтралитете страны

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Нина Зотина/РИА Новости

Нейтральный статус Украины является залогом независимого и спокойного развития государства. Об этом в своем Telegram-канале заявил бывший премьер Украины Николай Азаров.

«Те, кто стоял за разработкой Декларации о государственном суверенитете, прекрасно понимали, что чтобы жить со своими соседями в мире, с таким соседом как Россия, у которой есть свои стратегические интересы, связанные с вопросами безопасности, то нейтралитет для нас – это условие независимого спокойного развития», - написал Азаров.

При этом он подчеркнул, что на данный момент речи о перемирии в рамках украинского конфликта не идет, поскольку оно равносильно заморозке конфликта. В этой связи, по словам экс-премьера Украины, о мирном соглашении и устойчивом мире.

До этого Азаров счел, что власти страны внесли в закон о мобилизации положение о брони сотрудников силовых структур, чтобы использовать их после истечения срока полномочий Владимира Зеленского.

Ранее немецкое издание опубликовало проект мирного договора между Россией и Украиной.

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