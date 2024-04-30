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Тактаров заявил о желании устроить темную иностранному футболисту клуба РПЛ

Боец Тактаров заявил о желании устроить темную игроку «Сочи» Гуарирапе

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Боец смешанного стиля (ММА) и киноактер Олег Тактаров критично оценил игру венесуэльского футболиста «Сочи» Сауля Гуарирапы в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с воронежским «Факелом», на котором он присутствовал. Его слова приводит Metaratings.

«Махал руками как звезда, а когда к нему попадал мяч, ничего не мог сделать. Ему нужно в раздевалке устроить темную и надавать по башке за такое», — заявил Тактаров.

Поединок состоялся в Сочи и завершился со счетом 0:0. После 26-го тура «Сочи» продолжает располагаться на последней строчке турнирной таблицы Российской премьер-лиги, набрав 20 баллов. «Факел» имеет на семь очков больше и идет на 12-й позиции.

18 января «Сочи» объявил о переходе нападающего Сауля Гуарирапы на правах аренды из «Каракаса». Соглашение предусматривает опцию выкупа игрока в конце сезона-2023/24 по инициативе «Сочи».

В составе «Каракаса» футболист сыграл 69 матчей, в которых забил 16 голов и сделал 11 голевых передач. Гуарирапа имеет в своем активе по четыре матча за сборные Венесуэлы U21 и U23.

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