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В США пройдет встреча солидарности в десятую годовщину трагедии в Одессе

РИА: активисты США проведут встречу в дату трагедии в одесском Доме профсоюзов

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Денис Петров/РИА Новости

Американские активисты из ряда антивоенных организаций намерены 2 мая провести памятную онлайн-встречу в честь 10-й годовщины трагического пожара в одесском Доме профсоюзов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на координатора Кампании солидарности с Одессой Фила Уилайто.

«Наша организация устраивает вебинар солидарности, посвященный десятой годовщине трагедии в Одессе», — рассказал активист.

По его словам, участниками встречи станут представители антивоенных движений, которые в разное время посещали Одессу, а также Донбасс и Крым. Активисты намерены поделиться своими впечатлениями от поездок, призвать расследовать случившееся в 2014 году в Одессе, а также прекратить поддержку действующих украинских властей.

2 мая 2014 года в районе Греческой площади в Одессе произошла потасовка между сторонниками «Антимайдана» и «Евромайдана». Драка закончилась разрушением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись «антимайдановцы». Сторонники «Евромайдана», которые оттеснили их с Греческой площади, забросали здание бутылками с зажигательной смесью и стали стрелять по некоторым из тех, кто пытался бежать.

9 апреля 2024 года в России заочно арестовали по подозрению в причастности к поджогу Дома профсоюзов участника неонацистской организации, гражданина Украины Демьяна Ганула.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров напомнил о бессилии Совета Европы во время трагедии в Одессе.

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