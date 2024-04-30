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Более 2 млрд руб. выплачено пострадавшим от паводка жителям Оренбургской области

Жителям Оренбургской области выплачено свыше ₽2 млрд выплат после паводка

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Максим Богодвид/РИА Новости

Пострадавшие от паводка жители Оренбургской области на данный момент получили материальные выплаты в размере свыше 2 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

«Более 2 млрд рублей выплачено пострадавшим от паводка жителям региона», — указывается в материале.

Согласно информации правительства, в общей сложности пострадавшим от подтоплений оренбуржцам будет выплачено 2 млрд 93 млн рублей. В настоящее время от жителей поступило 476 493 заявления, из них одобрено 112 575 заявок, отказано в доплатах 56 353 подавшим заявления.

Пострадавшие от паводка могут обратиться за единовременной материальной помощью в течение двух месяцев со дня объявления губернатором режима ЧС. Для участников специальной военной операции этот срок продлен до шести месяцев.

Из-за прорыва дамбы в Орске Оренбургской области оказались затоплены целые поселки, из зоны бедствия эвакуированы тысячи человек. Что делать местным жителям в такой ситуации, как обезопасить себя во время паводка и подготовиться к приходу воды — в памятке «Газеты.Ru».

Ранее Путин назвал регион, где сложилась наиболее сложная ситуация из-за паводков.

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