В Кишиневе будут праздновать и День Победы, и День Европы. Об этом рассказал мэр Кишинева Ион Чебан, слова которого передает РИА Новости.

«9 мая в Кишиневе будут отмечать и День Европы, и День Победы. Прошу полицию и всех коллег обеспечить общественный порядок. Многие организации, политические партии будут проводить различные мероприятия, организовывать марши, а несколько улиц будут закрыты», — сказал он.

30 апреля глава оппозиционной партии «Шор» Илан Шор заявил, что Евросоюз хочет руками президента Молдавии Майи Санду превратить республику в свой военный полигон.

В этот же день военный эксперт Андрей Марочко сказал, что российские военные готовы к возможным провокациям со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ряде прифронтовых населенных пунктов РФ в предстоящие майские праздники.

До этого бывший президент Молдавии Владимир Воронин заявил, что идея президента Молдавии Майи Санду праздновать 9 мая День Европы гнусна, провокационна и абсурдна, никакой Европы не было бы без победы над нацизмом.

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