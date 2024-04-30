В Молдавии внесли в законодательство поправки о сносе памятников

Кабинет министров Молдавии одобрил несколько поправок в законодательство, разрешающих демонтаж ряда памятников. С таким заявлением выступил премьер-министр республики Дорин Речан, чьи слова передает РИА Новости.

«Законопроект об изменении закона о памятниках одобрен единогласно», — указывается в материале.

Согласно информации премьера, в этом вопросе больше ответственности предоставляется местной администрации, из повестки правительства такие вопросы должны быть исключены.

Глава молдавского министерства культуры Сергей Продан подчеркнул, что региональные администрации будут отвечать за определение монументов категории Б, их учет и проверку их состояния. Так, закон о памятниках будет дополнен статьей, в которой уточняется, что могут быть демонтированы монументы, «нарушающие общественный порядок и противоречащие хорошим манерам».

В публикации уточняется, что новые изменения в законодательстве могут затронуть также обелиски и стелы в честь воинов-освободителей Молдавии, которые установлены практически в каждом селе республики.

Накануне стало известно, что правительство Молдавии хочет упростить порядок сноса памятников в республике.

Ранее Россия осудила акт вандализма в отношении памятника ВОВ в Молдавии.