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В Тульской области в салоне машины нашли обездвиженных рыбаков из Подмосковья

В Тульской области двух уехавших из Подмосковья рыбаков нашли в автомобиле

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Pexels

В Тульской области поход на рыбалку закончился отравлением. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Известно, что молодые люди отправились из Подмосковья в регион, чтобы половить рыбу. Спустя некоторое время обоих в машине нашел обездвиженными друг, который приехал на рыбалку с ними. Автомобиль застрял в грязи недалеко от деревни Свойские Выселки, которая находится в Веневском районе.

По предварительной информации, причиной произошедшего стало отравление выхлопными газами.

На данный момент специалисты проводят все необходимые мероприятия, чтобы выяснить обстоятельства и точные причины произошедшего.

До этого в Хакассии три рыбака застряли на отколовшейся льдине. Мужчины вышли ловить рыбу на тонкий лед, который в последствии не выдержал нагрузки. Россиянам удалось связаться со спасателями, после чего специалисты прибыли на место на судне с воздушной подушкой. Никто из мужчин не пострадал, их успешно эвакуировали на берег.

Ранее в Ленобласти обездвиженную восьмимесячную девочку оставили в запертой квартире.

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