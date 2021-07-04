В МИД России заявили, что в Евросоюзе принято «шельмовать» отличающихся

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что вопреки принятому в Европейском союзе лозунгу, провозглашающему «единство в многообразии», в объединении принято «шельмовать» отличающихся. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Дипломат напомнила, что данный лозунг был принят в 2000 году и был внесен в Конституцию ЕС.

«Он (лозунг ЕС — «Газета.Ru») подразумевает, что «европейцы едины в совместной работе на благо мира и процветания и что множество различных культур, традиций и языков Европы являются позитивным фактором для этого континента». Во всяком случае, 20 лет назад это было так», — указала Захарова.

По ее словам, в настоящее время в Евросоюзе «принято шельмовать отличающихся».

Захарова также прокомментировала критику стран ЕС в отношении Венгрии из-за принятого Будапештом закона по запрету ЛГБТ-пропаганды. Она отметила, что после того, как Венгрия приняла этот закон, который был одобрен демократически, «во внутреннюю жизнь суверенного государства, как в теремок, начали лезть один за другим европейские гранды».

Представитель российского внешнеполитического ведомства обратила внимание на то, что Будапешт подвергся критике со стороны многих европейских лидеров, в частности президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Ангелы Меркель. При этом премьер-министру Венгрии Виктору Орбану отказали в публикации своей точки зрения насчет данного закона в издании Times of Malta. Вместо этого издание опубликовало материал главного редактора, в котором глава венгерского правительства подвергается жесткой критике.

«Неужели не хватило различных видов диктата в прошлом, и никто не замечает, что в центре западной демократии вскормлена либеральная диктатура?» — подытожила Захарова.

Ранее Захарова назвала средневековьем новую стратегию ЕС в отношении России.

В прошлом году Венгрия решила изменить конституцию — в частности, запретить однополые браки, отказать представителям ЛГБТ-сообщества в праве на усыновление и укрепить норму консервативного христианского воспитания детей в своей конституции.

В середине июня парламент Венгрии одобрил закон, запрещающий пропаганду ЛГБТ в школах.