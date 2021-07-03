Пушков предложил переименовать Киев в Улан-Батор после ошибки телеканала CNN

Член Совета Федерации Алексей Пушков предложил переименовать Киев в Улан-Батор после того, как американский телеканал CNN по ошибке назвал так украинскую столицу. Об этом он сообщил в своем микроблоге в Twitter.

«На телеканале CNN убеждены, что столица Украины, которая якобы так важна для США, Улан-Батор. Видимо, исходят из того, что Украина — очень далекая окраина», — написал Пушков.

При этом, по его мнению, Украина должна срочно переименовать свою столицу, так как «власти Украины всегда согласны с тем, что исходит от США».

Ранее Пушков предрек крах Евросоюза после высказываний президента Украины Владимира Зеленского в адрес кандидатов на пост канцлера ФРГ. Пушков заявил, что Европе, у которой, как он считает, и так есть немало проблем, «надо осознать, что прием Украины станет не завершением «евро-проекта», а крупным шагом к его подрыву и разрушению».