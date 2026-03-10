Путину рассказали о подвиге 21-летнего бойца, который 68 дней держал позиции в одиночку

Президент России Владимир Путин обещал наградить бойца, который 68 дней в одиночку удерживал позиции в районе населенного пункта Гришино на Краснорамейском направлении в Донецкой народной республике (ДНР). Слова главы государства приводятся на сайте Кремля.

«Я обязательно переговорю с командующим, и награда будет соответствовать его подвигу», — заверил президент во время встречи с главой ДНР Денисом Пушилиным в Кремле.

Российский лидер также пообещал помочь военнослужащему с реабилитацией, чтобы «он чувствовал себя полноценным человеком».

Пушилин рассказал президенту, что бойцу всего 21 год, и он из Самары. Отслужив срочную службу, молодой человек подписал контракт с Минобороны РФ и попал в 51-ю армию Южного округа, участвовал в штурмовых операциях. После потери сослуживцев ему пришлось 68 дней одному удерживать позиции у Гришино. Пушилин сообщил, что все это время бойцу доставляли боеприпасы и продовольствие с помощью дронов. На данный момент его эвакуировали. Военнослужащий потерял обе ступни и находится в больнице.

До этого сообщалось о другом герое СВО, который вступил в бой с пятью украинскими солдатами и одержал победу. Он забросил в окно одного из домов гранату, а затем открыл огонь из автомата, ликвидировав таким образом двоих противников. После этого боец укрылся в погребе. Трое оставшихся бойцов ВСУ попытались отступить, однако российский военный атаковал их из засады. Раненых украинцев добили беспилотники.

Ране боец РФ месяц удерживал позицию, питаясь одним снегом.