Путин утвердил Стратегию нацбезопасности России

Президент России Владимир Путин утвердил Стратегию национальной безопасности страны. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.

Стратегия нацбезопасности является базовым документом стратегического планирования, который определяет национальные интересы и приоритеты России, цели и задачи государственной политики в сфере обеспечения безопасности и развития страны в долгосрочной перспективе.

Указ вступает в силу со дня подписания.

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев рассказал, что новая стратегия национальной безопасности России устанавливает цели по экономической устойчивости страны к санкциям.

По его словам, ключевым фактором повышения конкурентоспособности России становится лидерство в развитии науки и технологий. Кроме того, высшим приоритетом стратегия называет сбережение народа России.