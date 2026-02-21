Минфин США раскритиковал решение Верховного суда по пошлинам

Верховный суд (ВС) США, признав незаконными введение пошлин на импорт товаров, лишил президента Дональда Трампа важного рычага влияния. Об этом заявил глава минфина Скотт Бессент в эфире телеканала Fox News.

«Сегодня американский народ потерпел поражение, так как лишение президента Трампа важного рычага в рамках полномочий IEEPA (закона о чрезвычайных экономических полномочиях) стало серьезной потерей для всей страны», — сказал Бессент.

20 февраля Верховный суд США отменил действие большинства пошлин, введенных президентом. Судьи постановили, что он не имел права устанавливать тарифы, опираясь на закон о чрезвычайных экономических полномочиях. Сам Трамп, внезапно узнав о решении суда, выругался перед губернаторами, обматерив судей.

Позже он выразил разочарование решением инстанции и заверил, что введет пошлины другими способами, уже анонсировав первые из них. Аналитики допускают, что Вашингтону придется вернуть уже полученные с новых тарифов деньги.

