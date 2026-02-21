Размер шрифта
В МИД РФ прокомментировали оскорбления Зеленского в адрес России

Захарова назвала «адским финалом» оскорбления Зеленского в адрес РФ
Пелагия Тихонова/РИА Новости

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в интервью «Вестям», что многочисленные оскорбления президента Украины Владимира Зеленского в адрес России являются «адским финалом».

«Он (Зеленский. — «Газета.Ru») придумает любые, в данном случае уже даже не юридические лазейки, а поводы просто каким-то образом хамски не объяснить, а заткнуть всех тех, кто задает вопрос о легитимности его присутствия на посту. Он же прекрасно понимает, как к нему относятся граждане Украины», — поделилась Захарова.

Она уточнила, что Зеленский — это чудовище, которое только и делает, что ругается, обзывается и несет ерунду, и это является «адским суперфиналом».

Накануне Захарова говорила, что Зеленский является глубоко больным и зависимым человеком, именно поэтому его отобрали западные кураторы.

Она отметила, что Зеленский стал таким не тогда, когда пришел во власть, а был таким до президентства.

Ранее Захарова заявила, что Зеленскому не стоило идти в политику.
 
