Марочко назвал причину отступления ВСУ из села под Константиновкой

Марочко: причиной отступления ВСУ из Берестка был риск окружения
Reuters

Причиной отступления ВСУ из Берестка, расположенного у Константиновки, стал риск попадания в окружение. Об этом заявил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

«Я не знаю, было ли это решение принято украинским командованием покидать позиции и отступать на север, либо же все-таки сами украинские военнослужащие приняли такое решение, но хочу отметить, что с запада и с востока данного населенного пункта образованы серьезные клещи и, естественно, они могут сомкнуться в ближайшее время», — сказал он, назвав соответствующее решение логичным.

По данным Марочко, часть населенного пункта находится в серой зоне.

20 февраля начальник Главного оперативного управления Генерального штаба — первый заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил России генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что группировка войск «Юг» наступает в направлении города Славянск. Он добавил, что также ведутся бои за Константиновку.

Ранее Герасимов рассказал, на каком участке фронта идут наиболее упорные бои.
 
