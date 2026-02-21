Размер шрифта
Несколько взрывов прозвучало в Удмуртии, работают силы ПВО

SHOT: беспилотники ВСУ, предварительно, атаковали Воткинск
Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Украинские беспилотники, предварительно, атаковали город Воткинск в Удмуртской Республике. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT со ссылкой на местных жителей.

По его информации, было слышно минимум три взрыва и гудение в небе, после этого очевидцы заметили дым в одном из районов города.

«По предварительным данным, российская ПВО отражала воздушную атаку», — пишет канал.

Информации от властей о пострадавших и разрушениях пока нет.

Ранее в аэропортах Ижевска, Перми и Оренбурга были введены ограничения на полеты.

Вечером 20 февраля беспилотники атаковали Краснодарский край. В Краснодаре один человек пострадал в результате падения фрагментов дрона. Кроме того, упавший украинский беспилотник взорвался рядом с пассажирским автобусом, разбив стекла и перепугав пассажиров.

Ранее БПЛА атаковали территорию предприятия под Белгородом.
 
