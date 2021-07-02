В Кремле рассказали, как Путин оценил «Прямую линию»

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, как Владимир Путин оценил прошедшую 30 июня «Прямую линию» с жителями страны.

«[Оценил] весьма положительно, главное — он отдал все необходимые распоряжения. Готовятся поручения, ведомства стали разбираться с проблемами, просили поделиться с массивом вопросов граждан», — заявил Песков.

Он отметил, что президент «конечно же» обработает каждый звонок и каждое обращение.

30 июня Путин ответил на вопросы россиян в ходе очередной прямой линии. За 3 часа 42 минуты прозвучало 68 обращений от граждан по самым разным вопросам — от проблем, связанных с пандемией коронавируса COVID-19, до различных аспектов внутренней и внешней политики страны.