ЦИК утвердил окончательный порядок выборов

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) окончательно утвердила положение о голосовании на выборах в сентябре этого года, сообщает ТАСС.

«ЦИК РФ постановляет утвердить положение об особенностях голосования, установления итогов голосования при проведении голосования на выборах, референдумах, назначенных на 19 сентября 2021 года, в течение нескольких дней подряд», — отмечается в постановлении.

Согласно решению ЦИК, голосование пройдет в течение трех дней подряд — с 17 по 19 сентября.

Утверждено, что на выборах будут применяться две основные формы голосования: на избирательных участках и вне помещения для голосования — на дому. В первые два дня вводится дополнительная форма голосования для групп избирателей, которые находятся в местах, где нет помещений для голосования или необходимого транспортного сообщения.

«Пеньковое» голосование, то есть на придомовых территориях, на этот раз использоваться не будет.

Выборы в Госдуму и региональные парламенты продлятся в этом году три дня, сообщали в ЦИК ранее.

Ранее президент России Владимир Путин оценил работу Госдумы седьмого созыва.