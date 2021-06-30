Президент Литвы ответил на статью Путина, назвав СССР агрессором

Президент Литвы Гитанас Науседа написал свою статью в качестве ответа президенту России Владимиру Путину. Материал под названием «Нельзя забывать» опубликован в немецком издании Die Zeit.

«Гораздо легче отрицать прошлое, чем исправлять его, писал римский историк Тит Ливий. Прошлое также может быть скрыто или фальсифицировано. Однако это неправильный способ быть открытым, как предложил президент России Владимир Путин в Die Zeit, — написал Науседа в своей статье.

Как считает Науседа, для Литвы, Латвии, Эстонии, Финляндии и Польши Вторая мировая война началась не 80 лет назад, а почти 82 года назад — 23 августа 1939 года. По его словам, тогда в Кремле подписали Договор о ненападении между Германией и СССР вместе с секретными протоколами о разделе Европы.

«И в то время СССР был агрессором, а не жертвой. Это прошлое, которое мы никогда не позволим забыть», — обратил внимание глава Литвы.

Ранее российский президент написал статью, получившую название «Быть открытым, несмотря на прошлое». Ее приурочили к 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны. В тексте российский президент пишет о том, что Москва строила свои отношения с европейскими странами в логике построения Большой Европы, объединенной общими ценностями и интересами. Он подчеркнул, что и Россия, и ЕС «многое сделали на этом пути».