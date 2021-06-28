Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что западный проект «Косово» провалился, несмотря на вложенные в него средства и информационно-политическое сопровождение. Об этом она рассказала в интервью сербской газете Kurir.

«Что касается нынешнего положения в Косово, то это «черная дыра» Европы, где процветают оргпреступность и коррупция, находятся вербовочные ячейки экстремистов и террористов, нагнетается атмосфера национальной и религиозной ненависти и нетерпимости, насаждается идеология оправдания массовых этнических чисток неалбанского населения», — сказала она.

По словам Захаровой, на сегодняшний день новые «власти» во главе с премьер-министром Альбином Курти «проповедуют откровенный политический экстремизм».

«Вот результат агрессии НАТО и политики Запада», — подчеркнула официальный представитель МИД.

Кроме того, она напомнила о том, что в 2013 году были согласованы «брюссельские договоренности». Белград свою часть договора выполнил, а в Приштине отказались выполнять ключевое условие — создание Сообщества сербских муниципалитетов Косово, добавила Захарова.

«Более того, сегодняшние косовские «власти» вообще не хотят обсуждать данный вопрос. Брюссель же ничего не может с этим поделать, ограничиваясь вялыми призывами без конкретных шагов по принуждению косовоалбанцев к следованию своим обязательствам», — отметила она.

Ранее сербский президент Александар Вучич рассказал о причине подписания соглашения по экономической нормализации отношений с Косово в США.

В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из «Освободительной армии Косово» и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии силами НАТО. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Иран, Испания, Греция и ряд других государств. Руководство Сербии в 2011 году начало переговоры о нормализации отношений с косовскими албанцами при посредничестве Евросоюза.