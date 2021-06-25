В Евросоюзе заявили, что в отношениях с Россией нужно «выступать с позиции силы»

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз должен готовиться к ухудшению отношений с Россией и вести диалог с ней с позиции силы. Об этом она сообщила на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе, передает ТАСС.

«Отношения между ЕС и Россией находятся на отрицательной спирали. Нам нужно готовиться к дальнейшему спаду. У нас позиция силы, потому что если смотреть на экономические отношения, то мы увидим, что российский импорт в ЕС составляет менее 5%, в то время как импорт ЕС в Россию — более 37%», — отметила она

Ранее лидеры стран Евросоюза поручили главе внешнеполитической службы Жозепу Боррелю и Еврокомиссии изучить возможности введения новых антироссийских санкций на случай «будущей вредоносной деятельности» Москвы.

При этом лидеры стран блока заявили о готовности изучить форматы диалога с Москвой по вопросам, представляющим взаимный интерес. В частности, речь идет о вопросах охраны окружающей среды, климата и здравоохранения, а также об отдельных вопросах внешней политики и политики безопасности.