Путин предложил Кадырову пойти на следующие выборы на пост главы Чечни
Президент России Владимир Путин пожелал главе Чечни Рамзану Кадырову успехов на предстоящих выборах. Путин добавил, что Кадырову надо идти на выборы, сообщает РИА «Новости».
Путин провел встречу с главой Чеченской республики в режиме видеоконференции в среду, 23 июня.
«Сделано очень многое, предстоит сделать еще больше. Вы в материале, вы работаете эффективно, изнутри ситуацию знаете, поэтому я полагаю, что Вам нужно идти на выборы и продолжить свою работу», — сказал российский лидер.
В свою очередь Кадыров поблагодарил Путина за доверие, отметив, что предстоит решить проблемы в экономическом секторе.
«Тоже думаю, что при Вашей поддержке мы с этими вопросами тоже справимся. Готов выполнить любой приказ, любое поручение», — сказал глава Чечни.
Ранее Кадыров обвинил СМИ в том, что они неверно интерпретировали принимаемые в республике ограничения по коронавирусу, чтобы выставить его противником президента Владимира Путина.
Кадыров возглавляет республику с 2007 года. Последние выборы главы Чечни проводились пять лет назад, в сентябре 2016 года.