Украинский журналист пригрозил россиянам выдворением из Крыма

Россияне будут выдворены из Крыма после того, как он вернется в состав Украины. Об этом заявил в эфире программы «Время Голованова» на телеканале «Украина 24» украинский журналист Дмитрий Гордон.

Говоря о недавнем наводнении на полуострове, Гордон отметил, что ему жаль жителей Крыма.

«Это наши люди, это украинцы, за исключением тех, кого завезли из России, а там многих уже позавозили. Но я могу успокоить: как завезли, так и вывезут. Людей жалко очень, природу Крыма жалко очень», — сказал он.

По словам журналиста, он «ощущал боль» от того, как сильно затопило один из его любимых городов – Ялту.

Ранее власти Крыма подсчитали, что для восстановления дороги и инфраструктуры после наводнения необходимы около 5,5 миллиарда рублей. Число получивших травмы из-за наводнения в Ялте выросло до 54. Кроме того, мэр города Янина Павленко сообщила, что из-за дождей и наводнений пострадали 117 улиц, повреждены детские сады и школы.

Мощный циклон принес в Крым ливни, которые 17 июня привели к подтоплению свыше 300 зданий на востоке полуострова. За ночь в Керчи и близлежащих районах выпало почти две месячные нормы осадков (82 мм). В Ялте временно прекратили подачу воды и полностью перекрыли проезд в подтопленный центр города.

Крым стал российским в марте 2014 года после референдума, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.