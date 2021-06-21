МИД прокомментировал планы США по новым санкциям против России
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова призвала Вашингтон оценить свои действия, прежде чем пытаться давить на Россию под предлогом нарушения международного права. Об этом она написала в своем Telegram-канале.
«А давно США стали жить по законам? То, как они действуют в Организации по запрещению химического оружия, ни под какой закон не подпадает — полное беззаконие», — отметила дипломат.
Захарова призвала Соединенные Штаты сначала «наказать себя» санкциями «за Югославию и Ирак, миллионы убитых и искалеченных».
«А потом можно будет слово «закон» произносить», — написала Захарова.
Накануне советник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан заявил о том, что США готовят новые санкции в отношении компаний, причастных к строительству газопровода «Северный поток — 2».
Позднее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что саммит президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина в Женеве не привнес каких-либо изменений в политику антироссийских санкций Вашингтона.