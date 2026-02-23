Размер шрифта
Минобороны заявило об улучшении позиции ВС РФ в зоне СВО

Минобороны: группировки российских войск улучшили позиции в зоне СВО
Алексей Майшев/РИА Новости

Группировка «Восток» продвигается вглубь обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), группировки «Север», «Запад», «Южная» и «Центр» за сутки улучшили позиции. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Отмечается, что бойцы из группировки «Восток» нанесли удары по ВСУ в Запорожской и Днепропетровской областях, противник в течение суток потерял до 355 военных.

Группировка «Север» нанесла удары по ВСУ в Сумской и Харьковской областях. Там противник лишился до 225 военнослужащих, 11 автомобилей, четырех орудий полевой артиллерии, боевой машины реактивной системы залпового огня «Верба» и четырех складов материальных средств.

«Запад» ударил по украинским подразделениям в Харьковской области и ДНР. ВСУ потеряли до 195 военнослужащих.

«Южная» группировка войск РФ нанесла поражение силам Украины в ДНР, лишив их свыше 140 военнослужащих.

Группировка «Центр» нанесла удары по ВСУ в ДНР и Днепропетровской области, потери противника оцениваются в 390 военнослужащих.

«Днепр» нанес поражение ВСУ в районах населенных пунктов Кирово и Камышеваха Запорожской области. Уничтожены свыше 50 бойцов, 15 автомобилей, три станции радиоэлектронной борьбы, станция контрбатарейной борьбы RADA израильского производства и склад боеприпасов.

Ранее Путин назвал героев СВО настоящими патриотами России.
 
