Песков объяснил присутствие иностранных СМИ на брифинге Путина в Женеве

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему журналисты иностранных средств массовой информации присутствовали на брифинге главы государства Владимира Путина после встречи с президентом США Джо Байденом в Женеве. Слова представителя Кремля приводит ТАСС.

«Мы, как всегда, люди сердобольные. Позвали еще и иностранцев, в том числе американцев, которым очень интересно послушать Путина», — рассказал Песков.

16 июня президент России Владимир Путин и глава США Джо Байден провели переговоры в Женеве. На пресс-конференции российского президента Владимира Путина присутствовали представители иностранных СМИ, в то время как на пресс-конференции Джо Байдена российских журналистов не было.

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова выразила мнение, что недопуск российских журналистов на пресс-конференцию Байдена связан с тем, что американская сторона боится неудобных вопросов