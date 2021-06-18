Володин назвал санкции Украины против Чемезова премией «оружейник года»

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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Михаил Климентьев/РИА «Новости»

Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале назвал персональные санкции Украины против главы «Ростеха» Сергея Чемезова лучшей похвалой для него.

«Санкции Зеленского — это своего рода признание Сергея Чемезова победителем в номинации «оружейник года». Действительно, Чемезов за время руководства «Ростехом» многое сделал: построены новые заводы, созданы тысячи рабочих мест, армия перевооружается, становится более сильной. В этом есть личный вклад Чемезова», — считает Володин.

Спикер Госдумы напомнил, что против Чемезова Украина уже вводила персональные санкции два года назад.

«Когда это признаёт президент государства, считающий нашу страну врагом, это подтверждает, что «Ростех» — эффективен и конкурентен, также как и его глава», — резюмировал Володин.

Ранее президент Украины Зеленский ввел санкции против главы «Ростеха».