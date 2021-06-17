Клишас предупредил о возможности внешнего вмешательства в выборы в Госдуму

В ходе выборов в Государственную Думу будут попытки внешнего вмешательства, однако тайно повлиять на ход выборов не удастся, так как все будет очевидно. Соответствующее заявление сделал председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, сообщает РИА «Новости».

По словам сенатора, избирательное законодательство России позволит провести выборы в Госдуму в соответствии с международными нормами и в атмосфере доверия к итогам.

«Избирательное законодательство в России одно из лучших и учитывает все современные мировые практики, оно обеспечивает представительный характер власти и доверие граждан как к процедуре, так и к результатам выборов», - сказал Клишас.

Выборы в Госдуму восьмого созыва состоятся 19 сентября 2021 года.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила о том, что в ведомстве допускают увеличение числа хакерских атак из-за границы на российские государственные органы в преддверии парламентских выборов.