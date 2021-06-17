Кремль подтвердил расхождение Путина и Байдена по Белоруссии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков констатировал расхождение позиций по Белоруссии у российского и американского лидеров Владимира Путина и Джо Байдена на саммите в Женеве, который состоялся 16 июня. Об этом он заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Представитель Кремля отметил, что сблизить позиции двух стран по Белоруссии невозможно. При этом он подчеркнул, что «Белоруссия никоим образом не относится к числу приоритетов, которые стояли на повестке дня» двустороннего саммита глав России и США.

16 июня президент России Владимир Путин и глава США Джо Байден провели переговоры в Женеве. Главные заявления саммита — в материале «Газеты.Ru».

В Белоруссии 9 августа прошлого года состоялись президентские выборы, на которых, согласно официальным данным ЦИК, победу одержал Александр Лукашенко, получивший 80,10% голосов. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, не признавшая результаты голосования. После подведения итогов голосования в республике начались массовые акции протеста.