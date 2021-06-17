СМИ: главу офиса Зеленского не соединили с помощником Байдена

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак не смог поговорить по телефону с советником президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейком Салливаном, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заблокированный в России украинский портал ZN.UA.

По данным источников портала, позвонившему Ермаку предложили соединить его с чиновником более низкого ранга, после чего глава офиса Зеленского отказался от переговоров и поручил перевести звонок на своей заместителя.

Ранее глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал о неудачных попытках связаться по телефону с российским коллегой Сергеем Лавровым и напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский также запрашивал телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным, не найдя отклика Москвы. По мнению Кулебы, данная ситуация является одной из причин того, что между двумя странами не ведутся переговоры.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что ему неизвестно о запросах Киева на разговор президентов.