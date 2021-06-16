Байден заявил, что Россия не хочет выглядеть «Верхней Вольтой» с ядерным оружием

Президент США Джо Байден утверждает, что Россия пытается сохранить статус мировой державы. Такое заявление он сделал на пресс-конференции по итогам встречи с российским президентом Владимиром Путиным в Женеве, передает РИА «Новости».

По словам главы Белого дома, РФ находится «в очень сложной ситуации», поскольку на нее «давит Китай».

«Они (Россия — «Газета.Ru») отчаянно пытаются остаться мировой державой», — сказал Байден журналистам перед вылетом из женевского аэропорта.

Он также считает, что РФ якобы пытается остаться релевантной.

«Они не хотят быть, как заявляли некоторые критики, «Верхней Вольтой с ядерным оружием», — заявил Байден.

Отмечается, что Байден, как и Путин, уже улетели из Женевы.

Встреча глав России и США прошла 16 июня в Женеве. Переговоры состояли из двух частей: в узком и расширенном составах. В общей сложности встреча продлилась около 4,5 часов, включая перерыв.

Ранее Байден назвал США и Россию ответственными за мир «великими державами».