Зеленский обратился к Путину на русском языке из-за Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к российскому коллеге Владимиру Путину на русском языке во время беседы с иностранными журналистами. Текст опубликован на официальном сайте главы государства.

9 июня Путин сообщил, что ему есть что обсудить с Зеленским, кроме Донбасса. Он подчеркнул, что в двусторонних отношениях накопилось много проблем, требующих обсуждения.

«У российской стороны может быть миллион разных вопросов касательно двусторонних отношений. Да и у нас может быть миллион вопросов. Но когда люди хотят закончить войну, нормализовать отношения, они говорят: да бог с ней, с той аджендой, давай встретимся, давай, поехали», — сказал украинский лидер.

По словам Зеленского, у России и Украины общая история и русские люди не хотят войны.

«У нас же «деды воевали». Это не банальные вещи, это прямые и понятные вещи. Все знают, в чем адженда», — отметил он.

Кроме того, президент Украины заявил, что Россия «оттягивает» начало переговоров. Также он добавил, что на встрече с Путиным может быть только одна тема для обсуждения — конфликт в Донбассе.

По его мнению, его встреча с Путиным «неизбежна».

Ранее Зеленский выдвинул России и Европе условия, при соблюдении которых Киев согласен на запуск российского газопровода «Северный поток – 2».