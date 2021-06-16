Путин обменялся шуткой с Байденом

Президент России Владимир Путин обменялся шуткой с лидером США Джо Байденом перед началом саммита в Женеве, сообщает РИА «Новости».

Когда сотрудники служб безопасности попросили журналистов и телеоператоров выйти из помещения из-за шума, российский лидер, улыбаясь, что-то сказал своему американскому коллеге и рассмеялся. При этом, что именно сказал Путин, на видеозаписи не слышно.

На видео видно, что встреча президентов проходит в библиотеке, которая находится на вилле Ла Гранж в Женеве. На столике, стоящем между Путиным и Байденом, — небольшой букет белых цветов.

Ранее президент России Владимир Путин поблагодарил своего американского коллегу Джо Байдена за инициативу встретиться.

Переговоры лидеров России и США будут состоять из двух частей. На 14.30 запланировано начало российско-американских переговоров в расширенном составе. Как ожидается, дискуссия продлится чуть менее двух часов. Далее, в 16.15 — вторая часть переговоров в расширенном составе, которая займет примерно то же время, что и первый раунд. На 18.00 запланирована пресс-конференция Владимира Путина по итогам саммита. Джо Байден отказался от пресс-конференции.