Эрдоган пообещал помочь Азербайджану в восстановлении Карабаха

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал своему азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву помочь в восстановлении Карабаха. Об этом сообщил телеканал TRT.

Глава государства отметил, что в настоящее время ведутся работы по восстановлению всех разрушенных во время вооруженного конфликта с Арменией сел и объектов.

«Мы построим новый Карабах. Он был раньше центром азербайджанской культуры и дай бог, он в скором времени станет таким же центром», — сказал турецкий лидер во время выступления в парламенте Азербайджана.

Эрдоган также добавил, что от мира в Карабахе выиграют не только Азербайджан и Армения, но и весь мир. Президент подчеркнул, что освобождение Карабаха — это самое большое достижение Азербайджана за прошедшие 30 лет.

Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вместе с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым приехал в Нагорный Карабах. В Шуше, объявленной после прошлогодней войны «культурной столицей Азербайджана», стороны подписали декларацию о сотрудничестве.

Боевые действия в зоне карабахского конфликта начались 27 сентября 2020 года. В ночь на 10 ноября лидеры РФ, Азербайджана и Армении приняли трехстороннее заявление о прекращении огня и вводе российских миротворцев, а также передаче ряда районов (Агдамский район, Кельбаджарский район, Лачинский район) в регионе Азербайджану.