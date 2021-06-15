В Госдуму внесен проект о противодействии недружественным жестам иностранных государств

Правительство внесло в Госдуму законопроект о мерах воздействия и противодействия на недружественные жесты США и иных стран в адрес России.

«Законопроект разработан в целях минимизации рисков, связанных с принятием недружественными государствами изменений в национальные законодательные акты, направленные на получение от иностранных банков под угрозой штрафных санкций конфиденциальной информации, составляющей банковскую тайну», — говорится в пояснительной записке к документу.

Таким образом, предусматривается запрет кредитным организациям направлять компетентным органам иностранных государств запрошенные такими органами сведения о клиентах и их операциях. Исключения составляют случаи, установленные российскими нормативными правовыми актами.

Согласно документу, также предусматривается оперативное информирование Федеральной службы по финансовому мониторингу и Банка России российскими кредитными организациями, получившими запрос от иностранных властей по поводу таких запросов.

Парламентарии отмечают, что реализация законопроекта не повлечет изменения финансовых обязательств государства и дополнительных расходов из федерального бюджета.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о внесении в Госдуму поправок к закону о недружественных действиях стран.