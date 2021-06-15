Байден прибыл в Женеву на встречу с Путиным

Президент США Джо Байден прилетел в Женеву. Об этом сообщает Reuters.

В Швейцарии пройдет встреча главы государства с его российским коллегой Владимиром Путиным. Встреча российского и американского лидера пройдет 16 июня на вилле «Ла Гранж».

До этого Байден назвал Путина жестким и умным соперником. 46-й глава Белого дома также подчеркнул, что во время встречи перечислит российскому президенту сферы потенциального сотрудничества России и США.

Белый дом назвал возможные темы саммита — среди них ситуации на Украине и в Белоруссии. Кроме того, Вашингтон ожидает, что главы государств потратят «изрядное количество времени» на обсуждение вопросов стратегической стабильности.

В свою очередь, в России заявили, что во время встречи будут обсуждаться пандемия коронавируса, борьба с киберпреступностью, стратегическая стабильность, а также сотрудничество в экономике, климат и Арктика.

Ранее Байден, выступая на пресс-конференции после саммита лидеров стран НАТО, заявил, что считает президента России Владимира Путина умным, жестким, достойным соперником.

Путин в интервью для телеканала NBC описал Байдена как человека, который «кардинальным образом отличается» от своего предшественника — Дональда Трампа, поскольку «почти что всю жизнь свою сознательную» занимается политикой.