Эрдоган заявил, что в Шуше планируется открыть турецкое консульство

В карабахском городе Шуша, подконтрольном Баку, Турция планирует открыть генконсульство, сообщает агентство Anadolu.

«Мы планируем как можно скорее открыть генеральное консульство в древнем городе Шуша», — цитирует агентство турецкого лидера Тайипа Эрдогана.

Также Эрдоган отметил, что «Турция сделает все от нее зависящее для нормализации отношений с Арменией».

Ранее сообщалось, что президенты Турции и Азербайджана Тайип Эрдоган и Ильхам Алиев провели переговоры в Шуше и подписали «Шушинскую декларацию» о союзнических отношениях. Документ касается всех направлений сотрудничества между двумя странами.