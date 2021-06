NBC дословно перевела использованную Путиным цитату про лигу сексуальных реформ

Телекомпания NBC дословно перевела пословицы и цитаты, использованные президентом России Владимиром Путиным в ходе интервью. Об этом свидетельствует стенограмма беседы.

В частности, дословно и без кавычек была переведена цитата из романа «Золотой теленок»: «можете жаловаться в Международную лигу сексуальных реформ» (you can take your complaint to the International League of Sexual Reform).

В произведении такую фразу произносит Остап Бендер, чтобы прекратить поток жалоб Михаил Паниковского на то, что его не любят девушки. По аналогии с героем романа, Путин использовал эту цитату, чтобы прекратить поток безосновательных обвинений в кибератаках в адрес России.

Кроме того, дословно телекомпания перевела пословицу «нечего на зеркало пенять, когда рожа крива» (Don't be mad at the mirror if you are ugly). Эту фразу Путин использовал, рассуждая о внутренней политике США.

Президент России Владимир Путин дал большое интервью телеканалу NBC. В ходе беседы с репортером Киром Симмонсом, президент рассказал о возможном обмене заключенными с США, отверг обвинения в адрес России в кибератаках, ответил на оскорбления со стороны американского коллеги Джо Байдена и пообещал, что с Алексеем Навальным в колонии будут обращаться «не хуже, чем с кем-либо другим». Подробности — в материале «Газеты.Ru».