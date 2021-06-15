NBC дословно перевела использованную Путиным цитату про лигу сексуальных реформ

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Президент России Владимир Путин во время интервью журналисту американского телеканала NBC Киру... Президент России Владимир Путин во время интервью журналисту американского телеканала NBC Киру...
Президент России Владимир Путин во время интервью журналисту американского телеканала NBC Киру...
Максим Блинов/РИА «Новости»

Телекомпания NBC дословно перевела пословицы и цитаты, использованные президентом России Владимиром Путиным в ходе интервью. Об этом свидетельствует стенограмма беседы.

В частности, дословно и без кавычек была переведена цитата из романа «Золотой теленок»: «можете жаловаться в Международную лигу сексуальных реформ» (you can take your complaint to the International League of Sexual Reform).

В произведении такую фразу произносит Остап Бендер, чтобы прекратить поток жалоб Михаил Паниковского на то, что его не любят девушки. По аналогии с героем романа, Путин использовал эту цитату, чтобы прекратить поток безосновательных обвинений в кибератаках в адрес России.

Кроме того, дословно телекомпания перевела пословицу «нечего на зеркало пенять, когда рожа крива» (Don't be mad at the mirror if you are ugly). Эту фразу Путин использовал, рассуждая о внутренней политике США.

Президент России Владимир Путин дал большое интервью телеканалу NBC. В ходе беседы с репортером Киром Симмонсом, президент рассказал о возможном обмене заключенными с США, отверг обвинения в адрес России в кибератаках, ответил на оскорбления со стороны американского коллеги Джо Байдена и пообещал, что с Алексеем Навальным в колонии будут обращаться «не хуже, чем с кем-либо другим». Подробности — в материале «Газеты.Ru».