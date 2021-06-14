В Берлине предложили «перезапустить» отношения с Россией

Группа депутатов из фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ) призвала «перезапустить» отношения России и ФРГ. Об этом сообщает RT со ссылкой на проект резолюции, представленный немецкими парламентариями на рассмотрение бундестага.

В документе говорится, что российско-германские отношения имеют высокое значение как в вопросе обеспечения безопасности стран — членов Европейского союза, так и в вопросе поддержания стабильности в Европе в целом. Парламентарии напомнили, что при отсутствии России невозможно обсудить такие темы, как контроль над вооружениями, разоружение, климатическая повестка.

При этом политики подчеркивают, что отношения России и Германии в первую очередь «имеют фундаментальное значение для интересов в сфере безопасности и экономических интересов ФРГ».

«Но продолжавшийся до сих пор дипломатический пинг-понг из санкций и ответных санкций, обвинений и встречных обвинений в рамках Европейского союза, широкое участие в нем немецкой внешней политики продолжают вести в тупик», — указано в проекте резолюции.

Обращается внимание, что при таких условиях Российское государство вынуждено укреплять сотрудничество с Китаем, в частности, в экономической, военной и космической областях.

Парламентарии также вспомнили слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что «отношения России с ЕС разрушены». Они считают, что подобное заявление следует рассматривать как «еще один четкий сигнал из Москвы о серьезности ситуации».

В связи с этим представители бундестага уверены, что Берлин должен активно усиливать диалог с Москвой.

Ранее лидеры стран Группы семи (G7) выступили за стабильные отношения с Россией.

В Великобритании с 11 по 13 июня прошел традиционный саммит G7. Мероприятие проводилось в курортном городке Карбис-Бэй на Атлантическом побережье полуострова Корнуолл. Помимо лидеров стран Группы семи, участие также приняли глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета Шарль Мишель.