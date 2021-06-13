Захарова увидела «интересный аспект» в заявлении G7 по России

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова рассказала об одном «интересном аспекте» в заявлении стран Группы семи (G7) по отношениям с Россией.

«Семерка высказала заинтересованность в «стабильных и предсказуемых» отношениях с РФ. Раньше они заявляли, что Россия должна быть более стабильной и предсказуемой. Теперь эта задача считается сферой совместных отношений», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Представитель МИДа также подчеркнула, что предсказуемость России «подтверждена годами и делами».

«Дело за «семеркой», у которой с этой сферой не очень», — заключила она.

Ранее лидеры стран G7 выступили за стабильные отношения с Россией, однако при этом обратились к Москве с призывом прекратить «дестабилизирующее поведение и злонамеренные действия».

В Великобритании с 11 по 13 июня проходил традиционный саммит G7. Мероприятие проводилось в курортном городке Карбис-Бэй на Атлантическом побережье полуострова Корнуолл. Помимо лидеров стран Группы семи, участие также приняли глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета Шарль Мишель.