СМИ: лидеры G7 пришли к консенсусу касательно подхода к Китаю

Члены Группы семи (G7) смогли достичь консенсуса касательно того, нужен ли им единый подход в отношении Китая. Об этом сообщает Reuters, со ссылкой на источник в администрации президента Соединенных Штатов Джо Байдена

Сессия по международным вопросам состоялась в субботу, 12 июня, на саммите, организованном в английском курортном городе Карбис-Бэй на юго-западе страны.

«Я сказал бы, что было достигнуто единодушие в вопросе желания указать на нарушения прав человека и нарушение основных свобод, которые касаются тех ценностей, которые мы разделяем», — уточняет собеседник, знакомый с ходом дискуссий лидеров G7.

Как утверждается, участники организации увидели приверженность ответным действиям со стороны Китая.

Собеседник агентства обратил внимание, что лидеры G7 согласились с тем, что нужен единый подход «семерки» к практике экспорта Китая по «несправедливо низким ценам».

Ранее глава МИД ФРГ Хайко Маас призвал G7 действовать единодушно в отношении России и Китая. Он также обратил внимание на то, что успех его призыва «в решающей мере зависит от самих европейцев».